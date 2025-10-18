Batman Çayı'nda Erkek Cesedi İkiztepe'de Bulundu

İkiztepe mevkisinde Batman Çayı'nda hareketsiz bulunan erkek cesedinin Kadri N'ye (57) ait olduğu belirlendi; ekipler bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 23:22
Batman Çayı'nda Erkek Cesedi İkiztepe'de Bulundu

Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu

İkiztepe'de kıyıda hareketsiz bulunan kişi öldü

Batman Çayı'nın İkiztepe mevkisinde çayda hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde kıyıda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

Yapılan kontrollerde cesedin Kadri N'ye (57) ait olduğu belirlendi. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Cenaze, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna...

Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Cenaze, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Cenaze, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna...

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkçe Bir Akşam: Türk Dünyası Ezgileri CSO Ada Ankara'da
2
Siirt'te Düğün Salonundan Org ve Amfi Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
4
TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye
5
Kayseri Talas'ta 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Ağır Yaralandı
6
Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da başladı — 'Soğuk Savaş' temasıyla
7
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Ağırladı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)