Batman Çayı'nda Erkek Cesedi İkiztepe'de Bulundu

Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu

İkiztepe'de kıyıda hareketsiz bulunan kişi öldü

Batman Çayı'nın İkiztepe mevkisinde çayda hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde kıyıda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

Yapılan kontrollerde cesedin Kadri N'ye (57) ait olduğu belirlendi. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

