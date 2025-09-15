Batman'da Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Öldü — 4 Şüpheli Gözaltında

Batman'ın Beşiri ilçesinde 14 Eylül'de araca düzenlenen silahlı saldırıda M.Ş., eşi T.Ş. ve çocukları E.Ş., A.Ş. hayatını kaybetti; 4 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 07:06
Batman'ın Beşiri ilçesinde silahlı saldırı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül tarihinde saat 22.55 sıralarında, Beşiri ilçesinin Eskihamur köyü yolu üzerinde seyir halinde olan M.Ş.'nin kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda sürücü M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş. yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatıldı. Güvenlik birimleri, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başladı ve soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından silahlı saldırının düzenlendiği 72 EK 339 plakalı hafif ticari araçta da inceleme yapıldı.

Cenazeler otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dilendiği belirtildi.

Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

