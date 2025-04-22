Batman'da Eğitimciler Ters Lale Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Batman'da Eğitimcilerden Ters Lale Doğa Yürüyüşü

Batman'ın Sason ilçesinde, Eğitim-Bir-Sen Batman İl Başkanlığı ve Sason İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ters lale doğa yürüyüşü büyük ilgi gördü. Etkinlik, Yuvarlıçay köyü yakınlarındaki Meydan Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Şehmuz Önlü, etkinlik kapsamında yaklaşık 400 eğitimcinin katıldığını belirterek, "Doğa yürüyüşü yaparak Sason'un meşhur ters lalelerini görmeye geldik. Aynı zamanda ilçenin muhteşem doğasını ve yaylanın serinliğini de arkadaşlarımıza gösterdik. Sason'daki ters lale etkinliklerinin artık bir şenliğe dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz," dedi.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir ise yaylanın doğa harikası olduğunu vurgulayarak, "Bu etkinlik, güzellikleri görmek ve tanıtmak için harika bir fırsat sağladı," ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Batman Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Zeyneddin Güler, yaşadığı deneyimi değerlendirirken, "İlk defa ters laleyi yerinde ve mekanında gördük. Biraz zor ve yorucuydu ama bu güzelliğe değdi," açıklamasında bulundu.

Öğretmen Nursema Nergiz Kara, endemik bitkilerden olan ters laleyi yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken, Sümeyye Akgül ise programın eğlenceli ve verimli geçtiğini, öğretmenlerin moral ve motivasyonu açısından bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Batman'ın Sason ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Batman İl Başkanlığı ve Sason İlçe Temsilciliğince ilçeye bağlı Yuvarlıçay köyü yakınlarında bulunan Meydan Yaylası'nda ters lale doğa yürüyüşü düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Batman İl Başkanlığı ve Sason İlçe Temsilciliğince ilçeye bağlı Yuvarlıçay köyü yakınlarında bulunan Meydan Yaylası'nda ters lale doğa yürüyüşü düzenlendi.