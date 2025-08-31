Batman'da Gazze ve Yemen İçin İsrail Protestosu

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde toplanan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı

Batman'da vatandaşlar İsrail'in Gazze ve Yemen'e düzenlediği saldırıları protesto etti. Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup sık sık tekbir getirirken, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Batman Şube Başkanı Muhammed Habib Durmaz, İsrail'in Gazze ve Yemen saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Durmaz, şunları kaydetti: "Yemen halkı Gazze'de işlenen soykırıma karşı en onurlu ve cesur duruşu sergileyenlerden olmuştur. Kendi kuşatma ve yoksulluk şartlarına rağmen Kızıldeniz'de siyonist gemilerini hedef alarak Gazze'ye nefes olmuş, ses olmuş ve güç olmuştur. Gazze ve Yemen yalnız değildir ve ümmet asla yenilmeyecektir. Gazze'de çocukları açlığa mahkum eden siyonist rejim şimdi de Yemen'in iradesini kırmaya kalkmıştır. Bu saldırı emperyalizmin ve siyonizmin ümmeti parçalama planlarının bir parçasıdır. Ama unutulmasın her saldırı ümmeti daha da kenetlemektedir."