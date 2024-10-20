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Batman'da Gönüllü Öğretmenler ve Memurlar Çocuklar İçin Etkinlik Düzenliyor

Batman'da öğretmen ve memurlar, köylerde yaşam süren çocuklara eğlenceli etkinlikler sunarak sosyal hayatlarına katkıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:16
Batman'da Gönüllü Öğretmenler ve Memurlar Çocuklar İçin Etkinlik Düzenliyor

Batman'da Gönüllü Etkinlikler

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, kırsal bölgelerde yaşayan çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturuyor.

Köylere Ziyaretler Başladı

Batman ve Mardin illerinde görev yapan bir grup öğretmen ve memur, ziyaret ettikleri köylerdeki çocukların sosyal aktivitelerden mahrum kaldıklarını tespit ettikten sonra, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirme kararı aldı. İlk olarak 25 gönüllü, Batman'ın Gercüş ilçesindeki Nurlu köyünü ziyaret etti.

Keyifli Etkinlikler

Köydeki okulda çocuklarla buluşan gönüllüler, elma yeme, halat çekme, balon patlatma, yumurta yarışı gibi oyunların yanı sıra müzik dinletisi ve sinema gibi etkinlikler düzenledi. Gerçekleştirilen yarışmalarda çocuklara farklı hediyeler de verildi.

Gelecek Hedefleri

Yolağzı köyünde görev yapan öğretmen Mert Arar, köy ziyaretleri sırasında kırsaldaki çocukların sosyal etkinliklerden uzak olduklarına dikkat çektiklerini belirtti. Arar, Nurlu köyünde başlattıkları etkinliklerin diğer köylere de yayılacağını vurguladı. "Bu etkinliği bir projeye dönüştürmeyi düşünüyoruz," dedi.

Öğrencilerden Yorumlar

Etkinlikte yer alan öğretmen Ece Kayacı, çocuklarla birlikte olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. "Çocuklarla eğlenmek ve onlara dokunmak hep hayalimdi," diye ifade etti. Öğrencilerden Aynur Işık ve Pınar Ekinci, gün boyunca oyunlar oynadıklarını ve etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları...

Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor. Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

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