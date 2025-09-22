Batman'da 'İş' Vaadiyle 30 Milyonluk Dolandırıcılık: 4 Zanlı Tutuklandı

Batman'da işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 4 zanlı 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:55
Batman'da 'İş' Vaadiyle 30 Milyonluk Dolandırıcılık: 4 Zanlı Tutuklandı

Batman'da 'İş' vaadiyle dolandırıcılık: 4 zanlı tutuklandı

Valilik açıklaması: Yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle çok sayıda kişiden yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği adreslere düzenlenen operasyonda, 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilen baskında 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, zanlıların güvenilirlik sağlamak amacıyla özel ofis tuttukları ve işe girmek isteyen kişilerle burada görüştükleri belirtildi. Ayrıca telefon görüşmelerinde bakan veya milletvekili gibi kişilerle konuşuyormuş gibi yaparak güven sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonda, zanlıların birçok bakanlığa ait olarak düzenlediği belirlenen yaklaşık 150 sahte atama belgesi ele geçirildi.

Ayrıca alınan ifadelerden, zanlıların işe girmek için para ödeyen kişileri sonrasında tehdit ettiği ve şikayetçi olmamaları için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Batman'da "iş" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı....

Batman'da "iş" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda telefonlar ve hatlar ele geçirildi.

Batman'da "iş" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı....

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
2
Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme
3
Kars'ta kamyonet devrildi: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
4
Ardahan ve Kars'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
5
Adana'da Tırdan 97 Ruhsatsız Tabanca Çıkarıldı — Sürücü C.K Tutuklandı
6
Grand Kartal Otel Yangını Davası: 2. Duruşma Bolu'da Başladı
7
Kırgızistan'da ŞİÖ RATS 44. Konsey Toplantısı — Terörle Mücadelede 47 Belge

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus