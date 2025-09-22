Batman'da 'İş' Vaadiyle 30 Milyonluk Dolandırıcılık: 4 Zanlı Tutuklandı

Batman'da 'İş' vaadiyle dolandırıcılık: 4 zanlı tutuklandı

Valilik açıklaması: Yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle çok sayıda kişiden yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği adreslere düzenlenen operasyonda, 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilen baskında 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, zanlıların güvenilirlik sağlamak amacıyla özel ofis tuttukları ve işe girmek isteyen kişilerle burada görüştükleri belirtildi. Ayrıca telefon görüşmelerinde bakan veya milletvekili gibi kişilerle konuşuyormuş gibi yaparak güven sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonda, zanlıların birçok bakanlığa ait olarak düzenlediği belirlenen yaklaşık 150 sahte atama belgesi ele geçirildi.

Ayrıca alınan ifadelerden, zanlıların işe girmek için para ödeyen kişileri sonrasında tehdit ettiği ve şikayetçi olmamaları için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

