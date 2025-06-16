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Batman'da Kamyonette 5 Kilo 400 Gram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da bir kamyonette yapılan operasyonda 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 13:13
Batman'da Kamyonette 5 Kilo 400 Gram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 400 Gram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında, kent girişinde "öncü" olduğu değerlendirilen bir otomobil ile bir kamyonet durduruldu. Araçlarda yapılan titiz aramada, kamyonet kasasında altı parça halinde 5 kilo 400 gram skunk bulundu.

Olay sonrası gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğer iki şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Batman'da bir kamyonette 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Batman'da bir kamyonette 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

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