DOLAR
34,63 0,04%
EURO
36,61 -0,08%
ALTIN
2.941,64 -0,14%
BITCOIN
3.297.913,23 1,12%

Batman'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yaptı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:05
Batman'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

Batman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirli sosyal medya hesaplarında, terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunan bireylere yönelik çalışmaları sonucunda bu şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Operasyonun Detayları

Yapılan çalışmalar ışığında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar kapsamına giren örgütsel dokümanların yanı sıra, şüphelilere ait dijital materyaller de ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Gözaltlar, bölgedeki güvenlik çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da 1 Ton 200 Kilogram Son Kullanma Tarihli Tavuk Eti Ele Geçirildi
2
Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Anlattı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
4
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak
5
Düzce'de Aile Dört Mevsim Çilek Yetiştiriyor
6
Tuzla Sahilinde İki Ceset Bulundu: Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor
7
Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!