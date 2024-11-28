Batman'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

Batman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirli sosyal medya hesaplarında, terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunan bireylere yönelik çalışmaları sonucunda bu şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Operasyonun Detayları

Yapılan çalışmalar ışığında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar kapsamına giren örgütsel dokümanların yanı sıra, şüphelilere ait dijital materyaller de ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Gözaltlar, bölgedeki güvenlik çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.