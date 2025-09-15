Batman'da silahlı saldırı: 4 ölü, gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Beşiri'de Eskihamur yolunda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi; soruşturmada gözaltı sayısı 24'e çıktı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:01
Batman'da silahlı saldırı: 4 ölü, gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Batman'da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti, gözaltı sayısı 24

Beşiri'nin Eskihamur köyü yolunda24'e yükseldi.

Olayın ayrıntıları

Valilik açıklamasına göre, 14 Eylül günü saat 22.55 sıralarında, Beşiri'nin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde bulunan 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan sürücü Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltılar

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk etapta 4 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Valilikten yapılan son açıklamada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha yakalanarak toplam gözaltı sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Cenaze işlemleri ve tören

4 kişinin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Mehmet Şanlı, Elanur ve Akın'ın cenazeleri ise Eskihamur köyüne getirildi; köydeki camide kılınan namazın ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İddialar

Olayla ilgili olarak taraflar arasında husumet bulunduğu yönünde iddialar yer alıyor. Soruşturma, ilçedeki jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
2
Güney Kore, Kore Savaşı'nda Ölen 30 Çinli Askerin Kemiklerini İade Etti
3
Manavgat'ta Beşiktaş Antrenörü Alperen Coşar Bahçede Ölü Bulundu
4
İsrail, Gazze'den Zorla Göç Ettirdiği Filistinlileri El-Mevasi'de Hedef Alıyor
5
Doğan Bekin: İbrahim Anlaşmalarından Çekilme Beklentisi — Doha Zirvesi Kritik
6
World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da
7
Rubio: Hamas silahsızlandırılmadan ve esirler serbest kalmadan Gazze'de barış olmaz

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü