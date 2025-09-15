Batman'da silahlı saldırı: 4 ölü, gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Batman'da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti, gözaltı sayısı 24

Beşiri'nin Eskihamur köyü yolunda24'e yükseldi.

Olayın ayrıntıları

Valilik açıklamasına göre, 14 Eylül günü saat 22.55 sıralarında, Beşiri'nin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde bulunan 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan sürücü Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltılar

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk etapta 4 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Valilikten yapılan son açıklamada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha yakalanarak toplam gözaltı sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Cenaze işlemleri ve tören

4 kişinin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Mehmet Şanlı, Elanur ve Akın'ın cenazeleri ise Eskihamur köyüne getirildi; köydeki camide kılınan namazın ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İddialar

Olayla ilgili olarak taraflar arasında husumet bulunduğu yönünde iddialar yer alıyor. Soruşturma, ilçedeki jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.