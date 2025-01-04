DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.472.408,93 0,17%

Batman'da Şoförlerin Dinlenme Kabini Yangını: 4 Zanlı Yakalandı

Batman Belediyesi şoförlerinin dinlenme kabinini yakan 4 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:10
Batman'da Şoförlerin Dinlenme Kabini Yangını: 4 Zanlı Yakalandı

Batman'da Şoförlerin Dinlenme Kabini Yangını: 4 Zanlı Yakalandı

Batman Belediyesi'nde görevli şoförlerin dinlenme alanı olarak kullandığı prefabrik kabinde çıkan yangınla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının 3 Ocak tarihinde saat 01.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Nupelda Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis ekipleri, yangını başlatan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, iki şüphelinin yüzlerini kapatarak kabine girdikleri tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyon sonucunda yangına karıştığı belirlenen S.A, Y.U, B.A ve Ş.A isimli kişiler gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Raporu'nda Eleştirel Yaklaşım Çağrısında Bulundu
2
Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
3
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de Dayanışma Yemeği Düzenledi
4
Kayseri'de 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İsrail'in Hava Saldırıları: Gazze'de 184 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Vatandaşlarla Çay Keyfi Yaptı
7
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü