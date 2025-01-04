Batman'da Şoförlerin Dinlenme Kabini Yangını: 4 Zanlı Yakalandı

Batman Belediyesi'nde görevli şoförlerin dinlenme alanı olarak kullandığı prefabrik kabinde çıkan yangınla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının 3 Ocak tarihinde saat 01.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Nupelda Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis ekipleri, yangını başlatan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, iki şüphelinin yüzlerini kapatarak kabine girdikleri tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyon sonucunda yangına karıştığı belirlenen S.A, Y.U, B.A ve Ş.A isimli kişiler gözaltına alındı.