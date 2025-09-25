Batman'da Sokakta Uyuyan Çocuk ve 6 Kardeşi Devlet Korumasına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan çocuğun 6 kardeşiyle birlikte sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:14
Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüntüler üzerine adres tespitinin yapıldığını ve il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiğini bildirdi.

"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır."

"Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."

Önemli bilgi: Yapılan müdahale sonucunda toplam 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır.

