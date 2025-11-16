Batman’da Sürücü Yağmur Altında Arabasını Fırçayla Yıkadı

Batman'da bir sürücü yağışı fırsata çevirip aracını fırçayla köpükleyip yıkadı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 23:25
Batman’da Sürücü Yağmur Altında Arabasını Fırçayla Yıkadı

Batman’da Sürücü Yağmur Altında Arabasını Fırçayla Yıkadı

Sokak kenarında 'bedava durulama' anları

Batman’da şehir merkezinde yağış sırasında bir sürücü, yağmuru fırsata çevirerek aracını yol kenarında köpükleyip fırçalayarak temizledi. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Yağmurun sokakları nispeten boşalttığı sırada aracını kenara çeken sürücünün elindeki fırça ve köpük ile aracını detaylı şekilde temizlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, sürücünün yağmuru "bedava durulama" olarak değerlendirmesi gülümseten yorumlara neden oldu.

ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞMURUN ETKİLİ OLDUĞU BATMAN'DA İLGİNÇ ANLAR KAMERALARA YANSIDI. ŞEHİR...

ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞMURUN ETKİLİ OLDUĞU BATMAN'DA İLGİNÇ ANLAR KAMERALARA YANSIDI. ŞEHİR MERKEZİNDE YAĞIŞI FIRSATA ÇEVİREN BİR SÜRÜCÜ, ARACINI KÖPÜKLEYİP FIRÇALAYARAK ADETA YOL KENARINDA OTO YIKAMA YAPTI.

ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞMURUN ETKİLİ OLDUĞU BATMAN'DA İLGİNÇ ANLAR KAMERALARA YANSIDI. ŞEHİR...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü
3
Batman’da Sürücü Yağmur Altında Arabasını Fırçayla Yıkadı
4
Yavuz Ağıralioğlu Tavşanlı'da Nikah Şahidi Oldu
5
Samsun’da Polis Meslek Yüksekokulu’nda İntihar: 20 Yaşındaki Öğrenci 5. Kattan Düştü
6
Serik'te Tek Katlı Evde Korkutan Yangın Söndürüldü
7
Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?