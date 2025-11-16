Batman’da Sürücü Yağmur Altında Arabasını Fırçayla Yıkadı

Sokak kenarında 'bedava durulama' anları

Batman’da şehir merkezinde yağış sırasında bir sürücü, yağmuru fırsata çevirerek aracını yol kenarında köpükleyip fırçalayarak temizledi. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Yağmurun sokakları nispeten boşalttığı sırada aracını kenara çeken sürücünün elindeki fırça ve köpük ile aracını detaylı şekilde temizlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, sürücünün yağmuru "bedava durulama" olarak değerlendirmesi gülümseten yorumlara neden oldu.

