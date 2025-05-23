Batman'da Tarlaya Devrilen Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Üzücü Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yahya Ö. (48) idaresindeki 65 ABF 136 plakalı hafif ticari araç, Yassıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazanın Detayları

Kaza ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ile araçta bulunan Lalihan Ö. (42) ve Zeynep Ö. (11) yaralı olarak Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Lalihan Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.