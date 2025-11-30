Batman’da Tefecilik ve İş Yeri Kurşunlama Operasyonu: 2 Tutuklama

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:22
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda suç örgütü çökertildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, ekonomik sıkıntı yaşayan iş adamlarını yüksek faizle borçlandırıp tehditle baskı altına alan bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, faaliyetler tefecilik, iş yeri kurşunlama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçları üzerine yoğunlaştı.

Soruşturma kapsamında tespitlere göre şüpheliler bir iş adamına yüksek faiz karşılığında borç para verdirdi ve karşılığında çek ile senet imzalattı. Borcunu ödeyemeyen iş adamına gözdağı vermek amacıyla, M.S.D. tarafından azmettirilmesi sonucu, müştekinin aile üyelerine ait iş yeri; motosikletli D.D. tarafından kurşunlandı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda suç örgütü üyeleri olduğu belirlenen M.S.D., D.D., N.G. ve S.Ç. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 7 adet çek, 1 adet senet ve tefecilik faaliyetlerine ilişkin çeşitli alacak-verecek evrakları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda S.Ç. ve N.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, tefecilik yaptığı ve iş yeri kurşunlama eylemini azmettirdiği belirlenen M.S.D. ile kurşunlama olayını bizzat gerçekleştiren D.D. isimli iki kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

