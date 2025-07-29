Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4.5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk ve 86 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik süren çalışmalarından bahsedildi. Bu kapsamda, takibe alınan bir kamyonet durdurularak detaylı arama yapıldı.

Narkotik köpeği yardımıyla yapılan arama sonucunda, kamyonetin içerisinde bulunan torba içerisinde, 4 kilo 500 gram skunk ve 86 gram toz esrar bulunarak el konuldu.

Gözaltına alınan kamyonet şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonun detayları ve ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan kamyonet içerisinde 4 kilo 500 gram skunk, 86 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.