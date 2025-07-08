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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Batman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin ve eroin de var.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 12:53
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli tutuklandı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannabinoid, 2 uyuşturucu hap ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltında bulunan zanlıların emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra, adliyeye sevk edildiler. Hakimlik tarafından tutuklanan şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretine yönelik faaliyetleri nedeniyle yargılanmalarına devam edileceği bildirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Yapılan...

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda, 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannobinoid, 2 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

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