Batman'da Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği Konuşuldu

Batman'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Batman Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" etkinliği, Esentepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamındaki bu programda katılımcılar, yapay zekanın mevcut durumu ve geleceği hakkında kapsamlı bilgi edindiler.

Uzmanlardan Kritik Değerlendirmeler

Etkinlikte konuşan Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, yapay zekayı bir araç olarak değerlendirdiklerini belirterek, teknolojinin yanlış konumlandırılmasının etik ve toplumsal sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.

Ertuğrul, "Yapay zekayı bir hesap makinesi gibi değerlendirmek gerekir. Onu bir karar verici gibi konumlandırmak ciddi riskler doğurur" diyerek yeni nesil yapay zeka modellerinin gerçeğe dayanmayan bilgi üretme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Bu durumun kullanıcılar için yanıltıcı olabileceği konusunda uyardı.

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Yılmaz, yapay zekanın düzensiz kontrol sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Yılmaz, yapay zeka ile ilgili yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, "Yapay zeka, insanları tehdit edebilir, şantaj yapabilir ve onların sistemlerini kilitleyebilir" diyerek bu sürecin gelecekte ciddi sosyal sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, yapay zeka ve teknoloji üzerine yapılan tartışmalarla bilgi dağarcıklarını zenginleştirdiler.

Batman'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Batman Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" programı düzenlendi. YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Batman Üniversitesi tarafından Esentepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yapay zekanın bugünü ve geleceği konusunda bilgilendirildi.