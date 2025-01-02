Batman'da Yetkisiz Silah Tamiri Yaparken Yakalandı

Batman'da Yetkisiz Silah Tamircisi Gözaltına Alındı

Batman'da yetki belgesi olmadan silah tamiratı yapan bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla, Bahçelievler Mahallesi'ndeki imalathaneye baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda, H.Ş. adlı şahsın silah tamiratı, birleştirme ve kurusıkı tabancaları çevirme işlemlerini yetkisiz bir şekilde yaptığı belirlendi. Operasyon sırasında; 7 tabanca, 8 tabanca gövdesi, 12 üst kapak, 4 ucu açık tabanca namlusu, 130 silah parçası, ateşleyici iğne, 9 icra yayı ve daha pek çok silah parçası ele geçirildi.

H.Ş., gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor. Yetkisiz silah tamirinin önüne geçmek ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürüleceği bildirildi.