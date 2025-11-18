Batman’da Yoğun Sis Trafikte Aksamaya Neden Oldu

Sabah Saatlerinde Etkili Oldu

Batman kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ve sürücüler ulaşımda güçlüklerle karşılaştı.

Vatandaşlar ve Sürücüler Tedbir Aldı

Güne başlayan sürücüler, güvenlik önlemi olarak hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı. Bu yöntemle görüşün sınırlı olduğu bölgelerde ilerlemeye gayret edildi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

