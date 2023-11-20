Batman'dan acı haberler peş peşe geldi: Selde bir kadın ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Batman’da, meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış, Seyitler Mahallesi’nde sel felaketine neden oldu. Sel sularına kapılan 54 yaşındaki Lalihan Güner hayatını kaybederken, 3 çocuğu ise akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, belediye ve JAK timlerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kayıp 3 çocuğun da cesetlerine ulaşıldı.

SELDE ANNE VE 3 ÇOCUĞU CAN VERDİ

Seyitler Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış, sel felaketine yol açtı. Sel sularının bastığı evlerden birinde yaşayan Lalihan Güner, evinin önünde boğularak öldü. Güner’in 1, 5 ve 7 yaşlarındaki 3 çocuğu ise sel sularına kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, selin etkili olduğu bölgede çalışma başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde, A. Güner (1) ve İ. Güner’in (5) cesetlerini evlerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta buldu. Çocukların cesetleri, özel bir hastaneye kaldırıldı. Selde kaybolan diğer çocuk olan M. Güner’in (7) cesedi ise bir süre sonra bulundu.





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliği, sel felaketiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, ilimizde 18 Kasım 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve 19 Kasım 2023 Cuma günü sabah saatlerine kadar devam eden yoğun yağışlar sonucunda, Seyitler Mahallesi’nde sel meydana gelmiştir. Selde, 54 yaşındaki Lalihan Güner hayatını kaybetmiş, 3 çocuğu ise kaybolmuştur. AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, belediye ve JAK timlerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kayıp 3 çocuğun da cesetlerine ulaşılmıştır. Selde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Batman’da sel nerede oldu?



Batman’da sel, Seyitler Mahallesi’nde meydana geldi. Sel, meteorolojinin uyardığı şiddetli yağış sonucu oluştu.

Batman’da selde kaç kişi öldü?

Batman’da selde, 54 yaşındaki Lalihan Güner ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Güner, evinin önünde boğularak öldü, 3 çocuğu ise sel sularına kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, kayıp 3 çocuğun cesetlerini buldu.

Batman’da selde yaralanan var mı?

Batman’da selde yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, selde zarar gören vatandaşların olduğu belirtildi. Valilik, selde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.