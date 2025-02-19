Battal İlgezdi Hakkında İddianame: Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

Ataşehir'in eski belediye başkanı Battal İlgezdi'ye, imara aykırı yapıların yıkım kararlarını uygulamamakla suçlanan iddianame düzenlendi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:12
Battal İlgezdi Hakkında İddianame: Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

Ataşehir Eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye İddianame Düzenlendi

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, belediye başkanlığı yaptığı dönemde imara aykırı inşa edilen 5 yapının yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçundan iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ilçede yer alan bazı yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu vurgulanıyor.

Yıkım Kararlarının Uygulanmadığı İddiası

İddianamede, bu yapılarla ilgili yıkım kararlarının 2021 yılında alındığı ancak şüphelilerin bu kararları yerine getirmediği belirtiliyor. İmar Kanunu'nun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeleri içeren 32. maddesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Şüphelilerin soruşturma aşamasında verdikleri savunmaların, suçtan kurtulma amacı taşıdığı için itibar edilmediği kaydedildi. Battal İlgezdi ile birlikte, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 9 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, şüpheli Mahmut Benli'nin de aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve süreç resmen başlamış oldu.

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