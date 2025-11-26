Battalgazi Belediyesi 11 Ayda Yaklaşık 30 Milyon TL Sosyal Yardım Dağıttı

Battalgazi Belediyesi 2025'te 11 ayda yaklaşık 30 milyon TL sosyal yardım ulaştırdı

Battalgazi Belediyesi, 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı sosyal destek projeleriyle öne çıktı. Belediye, yürütülen çalışmalarla 11 ayda toplam 30 milyon TL’ye yakın yardımı vatandaşlara ulaştırdı. Sosyal yardım hizmetlerinin büyük bölümünün hayırsever katkıları ve belediyenin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Amacımız sadece destek vermek değil, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmektir" dedi.

Bebek ve aile destekleri

2025 Aile Yılı kapsamında yeni doğanlara verilen "Hoş Geldin Bebek" paketi yoğun ilgi gördü. Ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla uygulanan 0-24 ay bebek bezi ve 0-2 yaş mama desteği binlerce haneye ulaştı. Ayrıca, evlenecek engelli çiftlerden nikâh ücreti alınmaması kararı ile aile olma yolundaki engeller azaltıldı.

Ev eşyası ve giyim destekleri

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ihtiyaç sahibi ailelere halı, mobilya ve beyaz eşya desteği sağlandı. "Giyilebilir Mutluluk" kampanyası kapsamında her yaş grubuna uygun kıyafetler dağıtıldı; üniversitede okuyan gençlere yönelik kıyafet desteği programı da yoğun başvuru aldı. Teslim edilen giysiler, şehir dışında eğitim gören gençler ve dar gelirli aileler için önemli bir destek oldu.

Sağlık ve engelli destekleri

Engelli bireyler ve sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar için yıl boyunca düzenli destekler sağlandı. Hasta bezi desteğinin yanında yatağa bağımlı bireyler için özel bakım malzemeleri ulaştırıldı. Engelli bireylerin sosyal hayata daha rahat katılabilmesi amacıyla akülü sandalye teslimleri gerçekleştirildi ve evde bakım sürecinde ailelere rehberlik eden mekanizmalar geliştirildi.

Yakıt ve ev eşyası yardımları

Kış aylarında ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan kömür desteği, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca ev eşyasına ihtiyaç duyan ailelere halıdan ev tekstiline, beyaz eşyadan temel kullanım ürünlerine kadar çeşitli malzemeler temin edilerek yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlandı.

Eğitim destekleri

Battalgazi Belediyesi, eğitim alanında da öğrencilerin yanında oldu. LGS, TYT ve AYT hazırlık döneminde öğrencilere ücretsiz soru bankası kitapları dağıtıldı. Eğitimine şehir dışında devam edecek gençlere yönelik "İlk Üniversitem İlk Biletim" projesiyle ücretsiz yol desteği sağlandı; ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine düzenli aylık gıda paketi yardımı yapıldı. Bu destekler, öğrencilerin hem yaşam giderlerini hem de akademik hazırlıklarını kolaylaştırdı.

Dijital başvuru kolaylığı

Sosyal yardım başvuru süreçlerini hızlandırmak ve erişilebilir kılmak için tüm sosyal yardım süreçleri dijital platforma taşındı. "Sosyal yardım başvuruları artık dijitalde" yaklaşımıyla geliştirilen sistem sayesinde vatandaşlar hizmetlere sosyalyardim.battalgazi.bel.tr adresinden evlerinden çıkmadan erişebiliyor. Yeni uygulama, başvuru yoğunluğunu kontrol altına alarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırdı ve değerlendirme süreçlerini düzenledi.

Sonuç olarak, Battalgazi Belediyesi 2025 yılında yürüttüğü projelerle ailelerden öğrencilere, engellilerden dar gelirli hanelere kadar geniş bir kesime ulaşarak ilçede sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

