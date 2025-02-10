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BAÜN Rektörü Yücel Oğurlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

BAÜN Rektörü Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:51
BAÜN Rektörü Yücel Oğurlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Oğurlu, bu tür organizasyonların görsel medyanın önemini vurguladığını ifade ederken, Anadolu Ajansı'nın kaliteli haber ve görsel içerik üretimine olan katkısının altını çizdi.

Rektör Oğurlu, katılımcıların ve gönderilen eserlerin yüksek kalitesinin etkinliğe olan ilgiyi arttırdığını belirtti.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden...

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden...

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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