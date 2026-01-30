Bayburt AFAD'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' Eğitimi

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Bayburt AFAD personeline 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' vererek farkındalık ve mevzuat bilgisi sağladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:29


Bayburt AFAD personeline kadına yönelik şiddet eğitimi verildi

Eğitimi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü düzenledi

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ verildi.

Eğitim, AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programda; şiddetin tanımı ve türleri, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, kamu personelinin bu kapsamdaki yükümlülükleri, ilgili mevzuat ile acil irtibat numaraları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Verilen eğitimle amaç, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası farkındalığın artırılması ve kamu personelinin konuya ilişkin bilgi düzeyinin güçlendirilmesi olarak açıklandı.





