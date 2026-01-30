Gebze'de "41 Genç" Projesi 11. Dönemle Kampüste Başladı

Gençlere üniversite deneyimi ve çok yönlü eğitim

Gebze'de yürütülen "41 Genç" projesinin 11. dönemi, öğrencilerin kampüsteki ilk dersiyle resmen başladı.

Gebze Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen projeye, ilçedeki 23 farklı liseden seçilen 41 öğrenci katıldı. Programın ilk gününde bir araya gelen öğrenciler, üniversite atmosferini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde; depreme karşı dayanıklı şehirler, yapay zeka, biyomühendislik, nanoteknoloji, uçak mühendisliği ve siber güvenlik gibi günümüz ve geleceğin dünyasını şekillendiren konular ele alınıyor.

Proje, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve teknoloji okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Akademik derslerin yanı sıra programa mentörlük desteği, proje yazma eğitimleri, kültürel etkinlikler ve gençlik kampları da dahil edilerek öğrencilere çok yönlü bir gelişim süreci sunuluyor.

GEBZE'DE YÜRÜTÜLEN "41 GENÇ" PROJESİNİN 11. DÖNEMİ, ÖĞRENCİLERİN KAMPÜSTEKİ İLK DERSİYLE BAŞLADI.