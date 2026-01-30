Düzce'de Off-Road Başkanı Mehmet Albayrak, mahsur kalan aile ve jandarmayı kurtardı

DÜZCE (İHA)

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle mahsur kalan bir aile ve onlara yardıma giderken kara saplanan jandarma ekipleri, Düzce Safari ve Off Road Kulübü (DÜSOFF) Başkanı Mehmet Albayrak tarafından kurtarıldı.

Eskişehir’den gezi amaçlı Düzce'ye gelen aile, otomobille Abant’a geçmek isterken kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Samandere Şelalesi ile Sinekli Yaylası güzergahında mahsur kaldı. Ailenin yardım çağrısı üzerine bölgeye Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Zorlu hava ve yol koşulları nedeniyle jandarma ekipleriyle irtibatın kesilmesi üzerine, kış aylarında Sinekli Yaylası'ndaki dağ evinde ikamet eden DÜSOFF Başkanı Mehmet Albayrak bölgeye hareket etti. Albayrak, önce jandarma aracını, ardından mahsur kalan aileye ait aracı kurtardı. Tam donanımlı arazi aracıyla yola çıkan Albayrak, sürücünün aracının kış ve arazi şartlarına uygun olmamasına tepki gösterdi.

"Koskoca devletin jandarmasını bu yollara sokuyorlar. Keyfine göre dağlara çıkmaya çalışanlar yüzünden devletin jandarması gidiyor, bizler gidiyoruz. 2 çeker araç, Eskişehir’den gelmişler. Bu iş değil. Ormana girilmez tabelası varsa, bunun cezası olmak zorunda. Böyle olmaz. Burası karayolu değil. Vallahi yazık günah. Devletin memuruna yazık günah, uğraştıkları işlere bakın"

