Manisa Büyükşehir’den Kırkağaç’a Sosyal Belediyecilik Atağı

Açılış ve katılımcılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Kırkağaç ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, pazarcılar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Törene Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, CHP İlçe Başkanı Mehmet Karaköylü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Lokantalarının hedefi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayat bulan projeler, vatandaşların temel ihtiyaçlara daha uygun şartlarda erişmesini amaçlıyor. Başkan Dutlulu kent lokantalarının önemine değinerek şunları söyledi: "Haziran ayından itibaren yaklaşık 8’inci kent lokantasını açıyoruz. Kırkağaç’ta da çok güzel, merkezi bir noktada açıyoruz. Bizim kent lokantalarını açmakta tek bir amacımız var; Kırkağaç’ta kimse yatağa aç girmesin. Kırkağaç’ta emekli, çiftçi, öğrenci ekonomik bir şekilde sağlıklı yemeğe ulaşsın. Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmek."

Kent lokantalarını yaygınlaştırma yönündeki kararlılığına ilişkin Dutlulu, "Gönül isterdi ki kimse kent lokantasındaki yemeğe ihtiyaç duymasın. Herkesin kazancı iyi olsun. Emekli hiç kent lokantasına gitmeden istediği lokantada yemeğini yiyebilsin. Ama şu anda ülkemizde böyle bir ekonomi yok. Biz de bu kent lokantalarının sayısını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Her ilçemizde olsun, her ilçemizde bir fazla olsun istiyoruz" diye konuştu.

Manisa Şehir Kartı ile esnafa destek

Manisa Şehir Kartı projesine ilişkin bilgi veren Başkan Dutlulu, projenin amacını şöyle açıkladı: "Amacımız esnafa rakip değil destek olmaktır. Yeni bir proje olan Manisa Şehir Kartı’nın basımına başladık. Bu kartımızı emeklilerimize, öğrencilerimize ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Manisa’daki tüm lokantalar ile iş birliği yapacağız. Manisa’daki her lokanta, birer kent lokantası olacak. Lokantaya o günkü güncel rakam neyse onu ödeyeceksiniz, üstünü Manisa Büyükşehir Belediyesi karşılayacak."

Halk Mandıra, Halk Ekmek ve kooperatif ürünleri

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Dutlulu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Başta Üstün Dönmez başkanıma, ilçe başkanımıza, burayı kurmak için SPİLAŞ’ta emek harcayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada sadece kent lokantamız yok. Sütümüzün, yoğurdumuzun, etimizin, kooperatif ürünlerinin olduğu Halk Mandıra da var. Bu ürünlere de vatandaşlarımız indirimli, uygun fiyatla ulaşabilecekler. Bir nebze de olsa vatandaşımıza dokunabiliyorsak, destek olabiliyorsak ne mutlu. Tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Kent Lokantamız Kırkağaç’ımıza hayırlı olsun."

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de ilçeye yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtarlar ve STK’larla istişare

Haftalık ilçe ziyaretleriyle yerinde tespit ve çözüm üretmeyi sürdüren Başkan Dutlulu, Kırkağaç’ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Program boyunca Dutlulu’ya Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve diğer yetkililer eşlik etti.

Muhtarlar ve STK’larla iş birliğinin önemine dikkat çeken Dutlulu, şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönemde mahallelerimize bir iş yapacaksak muhtarlara sorduk. Pazaryeri yapacaksak pazarcılar odasına sorduk. Bu işin sonunda hem muhtarlarımız hem de halkımız kazandı. Bizim Kırkağaç’ın sorununu sizden iyi bilme şansımız yok. Kırkağaç’ta bir avantajımız var. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Yapılacak hizmetleri nokta atışlarıyla adım adım beraber programlıyoruz. Kırkağaç’ta yıllardır yapılmayan, şehir merkezinde büyük bir ihtiyaç olan sıcak asfaltı yaptık. 35 kilometre soğuk asfalt çalışması yaptık. Bu sene yine sıcak ve soğuk asfalt planlamamız var. Artık Kırkağaç’ın en önemli sorunlarından biri olan yol sorununu adım adım çözmeye başlıyoruz"

Altyapı, projeler ve halkla temas

Altyapı konusundaki değerlendirmesinde Dutlulu, "Üstün Başkan ile el ele verdik. Hep beraber mahallelerimizin altyapılarını yenilemeye başladık. Kırkağaç’ta bir mahallemiz hariç bütün mahallelerimiz kırsal mahalle oldu. Biz ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ayrımı yapmıyoruz. Bizim tek bir amacımız var; Kırkağaç’ın sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek. Kırkağaç; geçmişte hak ettiği hizmeti alamadı. Kırkağaç’a ne kadar hizmet edebiliriz, halkımızın taleplerini nasıl çözebiliriz bunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu, ayrıca muhtar ve STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı; Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dutlulu, program kapsamında Kent Lokantası’nda yemekleri vatandaşlara ikram etti, Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra’da incelemelerde bulunarak hizmetlerin işleyişine ilişkin bilgi aldı. Pazar esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek talepleri dinledi.

Toplantı ve ziyaretlerde Dutlulu, Kırkağaç için yapılacak hizmetleri ve projeleri birlikte planlama vurgusunu sürdürdü: "Hiçbir zaman bu sorun bizim sorunumuz değil demeyeceğiz. Karakurt’ta camiye başlayacağız, oraya çok güzel bir cami yapacağız. Kırkağaç’ta hangi beldenin hangi mahallenin ne eksiği varsa o eksiği tamamlamak için elimizden geleni yapacağız"

