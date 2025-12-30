Bayburt Devlet Hastanesi'nde İlk Inferior Vena Cava Filtresi ve Trombektomi Başarısı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde hareketsiz kalma dönemi sonrası bacakta ani şişlik ve nefes darlığı şikâyetiyle başvuran bir hastaya yönelik yürütülen değerlendirme ve müdahale, ileri düzey bir endovasküler girişimle sonuçlandı.

Tanı ve başvuru

Yapılan tetkikler neticesinde hastaya sol iliofemoral derin ven trombozu ve pulmoner emboli tanısı konuldu. Bulgular, acil ve hedefe yönelik bir girişimi gerektirdi.

Uygulanan müdahale

Anjiyografi eşliğinde planlanan endovasküler girişim kapsamında, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aylin Yıldız tarafından, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Duzla eşliğinde Bayburt Devlet Hastanesi'nde ilk kez inferior vena cava filtresi yerleştirilmesi ve farmakomekanik trombektomi işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

Sonuç ve teşekkür

Operasyon sonrası yoğun bakım ve servis takipleri tamamlanan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve şifa ile taburcu edildiği bildirildi. Yetkililer, bu süreçte görev alan Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi, 2. Basamak Yoğun Bakım, Anjiyografi ve Anestezi ekiplerinde yer alan tüm hekim, hemşire, teknisyen ve sağlık personeline teşekkür ederek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAYBURT’TA SAĞLIKTA BİR BAŞARI HİKÂYESİ