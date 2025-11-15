Bayburt ŞÖNİM'den Ara Tatilde Öğrencilere Sinema Etkinliği

Bayburt ŞÖNİM, Aile Yılı ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ara tatildeki çocuklara sinema ve hediye etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:33
Merkezden hizmet alan ailelerin çocuklarına farkındalık ve güçlendirme desteği

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Aile Yılı ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında merkezden hizmet alan ailelerin çocuklarına yönelik bir farkındalık ve güçlendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlik, çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesini hedefleyen eğitim-etkinlik-eğlence grubunun ilk adımı olarak planlandı. Çalışma, Sosyal Hizmet Personeli Elif Gül Öztürk öncülüğünde hayata geçirildi.

Ara tatil döneminde gerçekleştirilen programda, çocuklara Türk Kızılayı iş birliği ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca ŞÖNİM imkânlarıyla çocuklara animasyon sinema filmi izletildi ve katılımcıların keyifli bir gün geçirmesi sağlandı.

ŞÖNİM yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem çocukların moral ve motivasyonunu artırdığını hem de ailelere sağlanan hizmetlerin tamamlayıcısı olduğunu vurguladı.

