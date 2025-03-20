Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli!

Bayburt'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin çeşitli noktalarında kar yağışının etkili olduğu ve bu durumun yollarda buzlanma ile ulaşımda sorunlar yaratabileceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği vurgulandı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.