Bayburt’ta 'Köylerde Buluşuyoruz' Projesi: 79 Köyde Çiftçi Ziyaretleri

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesi kapsamında bir ayda 79 köyde çiftçi ziyaretleri yapıldı, üreticilere yerinde danışmanlık sağlandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:35
Bayburt’ta 'Köylerde Buluşuyoruz Tarımı Konuşuyoruz' projesi 79 köyde

İl genelinde üreticilerle doğrudan iletişim sürüyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Köylerde Buluşuyoruz Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında, şimdiye kadar il genelinde toplam 79 köyde çiftçi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bir ay önce başlayan program çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile teknik ekipler köyleri tek tek gezerek üreticilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde bitkisel ve hayvansal üretimin mevcut durumu değerlendirilirken, çiftçilerin talep ve ihtiyaçları yerinde dinlendi.

Ekipler tarafından tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim desteklemeleri, tarım sigortasının önemi, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve yeni üretim sezonu konularında bilgilendirmeler yapıldı. Gereken alanlarda çiftçilere yerinde teknik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sunuldu.

Projenin amacı, üreticilerle birebir iletişim kurarak sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm süreçlerini hızlandırmak olarak açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziyaretlerin planlandığı şekilde tüm köylerde devam edeceğini ve Bayburt'ta kırsal kalkınmayı destekleyici faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

