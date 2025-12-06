Karapınar'da Binlerce Sığırcık Gökyüzünde Görsel Şölen

Karapınar'ın Eşekkıran mevkiinde sabahın ilk ışıklarıyla binlerce sığırcık gökyüzünde senkronize hareketlerle görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:28
Karapınar'da Binlerce Sığırcık Gökyüzünde Görsel Şölen

Karapınar'da Binlerce Sığırcık Gökyüzünde Görsel Şölen

Eşekkıran'da sabahın ilk ışıklarıyla eşsiz manzara

Konya'nın Karapınar ilçesinde, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzünü dolduran binlerce sığırcık izleyenlere görsel bir şölen sundu.

İlçeye bağlı Eşekkıran mevkiinde gerçekleşen olayda, kuş sürüleri senkronize şekilde süzülerek gökyüzünde dalgalı ve hareketli desenler oluşturdu. Bu görüntüler, bölge halkı ile doğa fotoğrafçıları ve meraklıların yoğun ilgisini çekti.

Uzmanlar, bu tür toplu uçuşların sığırcıkların korunma ve yön bulma içgüdüsüyle gerçekleştirildiğini, özellikle açık alanlara sahip bölgelerde daha sık gözlemlendiğini belirtiyor.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE SIĞIRCIK KUŞU GÖRSEL ŞÖLEN...

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE SIĞIRCIK KUŞU GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE SIĞIRCIK KUŞU GÖRSEL ŞÖLEN...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi