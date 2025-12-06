Karapınar'da Binlerce Sığırcık Gökyüzünde Görsel Şölen

Eşekkıran'da sabahın ilk ışıklarıyla eşsiz manzara

Konya'nın Karapınar ilçesinde, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzünü dolduran binlerce sığırcık izleyenlere görsel bir şölen sundu.

İlçeye bağlı Eşekkıran mevkiinde gerçekleşen olayda, kuş sürüleri senkronize şekilde süzülerek gökyüzünde dalgalı ve hareketli desenler oluşturdu. Bu görüntüler, bölge halkı ile doğa fotoğrafçıları ve meraklıların yoğun ilgisini çekti.

Uzmanlar, bu tür toplu uçuşların sığırcıkların korunma ve yön bulma içgüdüsüyle gerçekleştirildiğini, özellikle açık alanlara sahip bölgelerde daha sık gözlemlendiğini belirtiyor.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE SIĞIRCIK KUŞU GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.