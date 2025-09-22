Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bayburt Tuzcuzade Mahallesi'nde 61 ADU 773 plakalı otomobilin çarptığı İlhami T. ağır yaralandı; yaralı Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:14
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Tuzcuzade Mahallesi'nde trafik kazası

Bayburt'ta, A.K. (36) idaresindeki 61 ADU 773 plakalı otomobil, Tuzcuzade Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami T. (62)'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İlhami T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık...

Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menderes'te Nakliye Asansörü Faciası: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin Yeni Yerleşkesi Törenle Açıldı
3
İzmir'de Yatırım ve Mobil Uygulama Dolandırıcılığı: 84 Gözaltı, 53 Tutuklama
4
Rusya: Ukrayna'ya Ait 114 İHA Çeşitli Bölgelerde Vuruldu
5
Gazze'de Son 24 Saat: 61 Filistinli Öldü, 220 Yaralı
6
Diyarbakır Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı
7
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta