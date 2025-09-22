Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Tuzcuzade Mahallesi'nde trafik kazası

Bayburt'ta, A.K. (36) idaresindeki 61 ADU 773 plakalı otomobil, Tuzcuzade Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami T. (62)'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İlhami T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

