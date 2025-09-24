Bayburt'ta Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda refüje çarpan otomobilin sürücüsü Sebahattin L. (64), kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:43
Bayburt'ta Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkiinde kaza

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane istikametinde seyreden Sebahattin L. (64) idaresindeki 16 ARR 356 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yoldan çıkarak karşı şeride geçti ve araçta bulunan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sebahattin L. kurtarılamadı.

