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Bayburt'ta Sıcakların Etkisi: Çoruh Nehri'nde Serinleme Akını

Bayburt'ta artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar Çoruh Nehri'nde serinlemek için akın ediyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 16:12
Bayburt'ta Sıcakların Etkisi: Çoruh Nehri'nde Serinleme Akını

Bayburt'ta son günlerde artan hava sıcaklıkları, vatandaşları serinleme arayışına çıkarttı. Çoruh Nehri, yaz sıcaklarından bunalanlar için adeta bir kurtuluş noktası haline geldi.

Kopuz Köprüsü mevkisindeki Çoruh Nehri kıyısında, pek çok kişi serinlemek amacıyla suya girdi. Nehir kenarındaki huzurlu atmosferde, insanlar serin suyun tadını çıkartırken, çocuklar da nehirde oyun oynayarak keyif dolu anlar yaşadı.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlendiği bu doğal alanda, yazın sıcak günlerini biraz olsun ferahlatmak isteyen Bayburtluların buluşma noktası haline geldi. Sıcak havanın etkisiyle nehir kenarındaki bu görüntüler, yazın tadını çıkaran insanların neşesiyle dolup taşıyor.

Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.

Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.

Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.

Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.

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