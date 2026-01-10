YEDEP 2026'da Son Başvuru 31 Ocak: Kocaeli'de STK'lara Proje Eğitimi

YEDEP 2026'da Son Başvuru 31 Ocak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Kocaeli Kent Konseyi’nin yürüttüğü 2026 yılı Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamındaki süreçler başladı. İzmit'te düzenlenen eğitimle kentte faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum temsilcisi bir araya geldi.

Proje süreçleri anlatıldı

Eğitim programı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kent Konseyi'ne bağlı uzmanlar tarafından verildi. Program kapsamında proje uygulama rehberi, sözleşme süreçlerine ilişkin genel kurallar, izleme ve raporlama yükümlülükleri, dokümantasyon, görünürlük esasları ve finansal süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara ayrıca YEDEP Proje Yönetim ve Uygulama Sistemi'nin kullanımı, programın usul ve esasları ile başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Eğitimlerle, sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Son başvuru 31 Ocak

YEDEP, Kocaeli genelindeki STK’ların toplum yararına yürüttüğü çalışmaları teşvik etmeyi, Kocaeli’nin ortak üst kimliğini güçlendirmeyi ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Program, katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir kent yaşamı anlayışıyla her yıl daha fazla sivil toplum kuruluşuna ulaşmayı hedefliyor.

2026 yılı YEDEP proje başvuruları için son tarih 31 Ocak saat 23.59 olarak açıklandı. Sivil toplum kuruluşları başvurularını YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru rehberi, künye (özet) ve duyurulara da aynı platformlardan erişilebilecek.

KOCAELİ’DE YÜRÜTÜLEN YEREL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA PROJE UYGULAMA VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ. BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 31 OCAK.