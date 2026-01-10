YEDEP 2026'da Son Başvuru 31 Ocak: Kocaeli'de STK'lara Proje Eğitimi

Kocaeli'de yürütülen YEDEP 2026 başvurularında son tarih 31 Ocak. İzmit'te STK'lara proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi verildi; başvurular online yapılacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:15
YEDEP 2026'da Son Başvuru 31 Ocak: Kocaeli'de STK'lara Proje Eğitimi

YEDEP 2026'da Son Başvuru 31 Ocak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Kocaeli Kent Konseyi’nin yürüttüğü 2026 yılı Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamındaki süreçler başladı. İzmit'te düzenlenen eğitimle kentte faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum temsilcisi bir araya geldi.

Proje süreçleri anlatıldı

Eğitim programı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kent Konseyi'ne bağlı uzmanlar tarafından verildi. Program kapsamında proje uygulama rehberi, sözleşme süreçlerine ilişkin genel kurallar, izleme ve raporlama yükümlülükleri, dokümantasyon, görünürlük esasları ve finansal süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara ayrıca YEDEP Proje Yönetim ve Uygulama Sistemi'nin kullanımı, programın usul ve esasları ile başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Eğitimlerle, sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Son başvuru 31 Ocak

YEDEP, Kocaeli genelindeki STK’ların toplum yararına yürüttüğü çalışmaları teşvik etmeyi, Kocaeli’nin ortak üst kimliğini güçlendirmeyi ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Program, katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir kent yaşamı anlayışıyla her yıl daha fazla sivil toplum kuruluşuna ulaşmayı hedefliyor.

2026 yılı YEDEP proje başvuruları için son tarih 31 Ocak saat 23.59 olarak açıklandı. Sivil toplum kuruluşları başvurularını YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru rehberi, künye (özet) ve duyurulara da aynı platformlardan erişilebilecek.

KOCAELİ’DE YÜRÜTÜLEN YEREL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA PROJE UYGULAMA VE...

KOCAELİ’DE YÜRÜTÜLEN YEREL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA PROJE UYGULAMA VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ. BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 31 OCAK.

KOCAELİ’DE YÜRÜTÜLEN YEREL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA PROJE UYGULAMA VE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenipazar'da Kent Estetiği İçin İmzalar: Malik Ercan'ın Projeleri
2
Pediatri 2.0: Cerrahpaşa'da Çocuk Sağlığında Teknoloji Dönüşümü
3
Vali Akbıyık Yatağan Hükümet Konağı'nı İnceledi
4
Lodos Kocaeli'yi Karanlığa Gömdü: Elektrik Kesintileri Bazı Bölgelerde 20 Saati Aştı
5
RTÜK ile Genç Liderler: 'Doğanın Enerjileri Bizimle' Akran Eğitimcisi Programı
6
Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilik Vurgusu
7
Kocaeli'de Kooperatif ve Birliklere %75 Hibeli Tarımsal Destek Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları