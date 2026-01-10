Van OSB Başkanı Memet Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Van OSB Başkanı Memet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın özgürlüğü ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:30
Basın özgürlüğü ve objektif haberciliğe vurgu

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazetecilik mesleğinin onurlu ve şerefli bir görev olduğunu belirtti.

Aslan, kamuoyunu doğru bilgilendiren, ilkesel, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla görev yapan basın mensuplarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

"Tarafsız basın yayın yani gazetecilik kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar, haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğüne kadar kutsalsa gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireyleyin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum"

Aslan, mesajını bu ifadelerle sonlandırdı ve tüm basın emekçilerine görevlerinde başarılar diledi.

