Turan Özön, Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası Başkanı Seçildi

Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası genel kurulunda Turan Özön, tek listede kullanılan oyların tamamını alarak başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 21:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:04
Tek listeyle gidilen seçimde oyların tamamı Turan Özön'e çıktı

Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası genel kurulunda, üyelerin tamamının oyunu alan Turan Özön yeni başkan olarak seçildi.

Seçim, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği binasında bugün gerçekleştirilen genel kurulda tek listeyle yapıldı. Yapılan oylamada kullanılan oyların tamamını alan Özön, odanın yeni başkanı oldu.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Özön, "Ebediyete irtihal eden odamızın kurucularından merhum Hacı İsmail Güler büyüğümüz başta olmak üzere tüm üyelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 33 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Hacı Eyüp Güler başkanımıza da odamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde bakkal esnafının sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirten Özön, oda üyeleriyle istişare halinde hareket edeceklerini ve esnafın haklarını korumaya yönelik projelere öncelik vereceklerini söyledi.

Özön, üyelerin güveniyle göreve gelmenin sorumluluğunu taşıyacaklarını vurgulayarak, önümüzdeki süreçte esnafın beklentilerine yönelik somut adımlar atacaklarını ifade etti.

