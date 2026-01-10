Berberlerde Yapay Zeka Akımı: Saç ve Sakal Modelleri Önceden Görülüyor

Yapay zeka kullanımının yaygınlaşması, berberlerde yeni bir akımı beraberinde getirdi. Müşteriler, berbere giderken kendi fotoğraflarını yapay zekaya gösterip farklı saç ve sakal modellerinin kendilerine nasıl yakışacağını önceden görüp seçebiliyor. Bu yöntem hem berberlerin işini kolaylaştırıyor hem de müşterilere daha güvenli bir seçim imkanı sunuyor.

Nasıl çalışıyor?

Müşteriler cep telefonları veya berberdeki sistemler aracılığıyla fotoğraflarını yapay zekaya yüklüyor. Yapay zeka, farklı saç ve sakal stillerini müşterinin yüzüne uygulayarak sonuçları görselleştiriyor. Böylece tıraş veya kesim yapılmadan önce modelin nasıl duracağı netleşiyor ve yanlış anlaşılmalar azalıyor.

Berberin değerlendirmesi

Hamdi Ülger konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yapay zeka artık her sektörde etkili olmaya başladı. Yani vatandaşlar artık kendi fotoğrafını yapay zekaya atarak nasıl bir saç ya da sakal modeli kendine yakışır bunu net bir şekilde görüyorlar. O da bizim işimizi kolaylaştırıyor yani yapay zekanın iyi yönlerini de görmüş olduk bu şekilde. Artık istedikleri gibi kendilerinin önce bir saçına, sakalına şekil vermeden kendilerini görmüş oluyorlar. Yani o saç sakal kendine nasıl yakışır, nasıl durur diye. Bu da bizim işimiz de kolaylaştırmış oluyor. Bu yönden memnunuz. Daha önce vatandaşlar saç kataloğundan bakıyorlardı. Hani bu bana olur mu olmaz mı diye. Yaklaşımları bu kadar iyi olmuyordu. Mesela yapay zeka ile daha kolay oldu bunlar. Kendini bire bir görmüş oluyor. Bu konuda talep günden güne artıyor. Kendini hani böyle daha güzel ya daha mutlu hissedenler oluyor. Bu sakal şekli ile bu saç şekli bana daha çok yakışır diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yapay zeka söylenenin tam tersi. Berberlikte rağbeti arttırabilir. Yani kuaföre gelme isteyenin daha çok arttırabilir. Bizim sektörde olumlu yanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Benim tavsiyem bunu ya da buna benzerleri olumlu yönde kullandıkları sürece kendilerine daha çok kolaylıklar sağlayacaklarını herkes zaten görüyor ya da fayda göstereceğini görüyoruz. Bütün sektörlerde bence faydalı yanlarına almamız lazım" dedi.

Berberler, talebin günden güne arttığını ve yapay zeka destekli uygulamaların hizmet kalitesini yükselttiğini belirtiyor. Müşteriler de uygulamalar sayesinde daha emin ve memnun seçimler yapabiliyor.

