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Bayburt'ta Yaralı Puhu Koruma Altına Alındı

Bayburt'ta yaralı bulunan puhu, Gümüşsu köyü muhtarı Resul Kapı tarafından tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:49
Bayburt'ta Yaralı Puhu Koruma Altına Alındı

Bayburt'ta, dağlık alanda yaralı halde bulunan bir puhu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Gümüşsu köyü muhtarı Resul Kapı, kırsalda yaptığı gezi sırasında yaralı bir puhuyla karşılaştı.

Kapı, yaralı puhuyu yaşadığı köye getirerek yaklaşık bir hafta boyunca bakımını üstlendi. Puhunun durumu hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdiğini belirtti. Yapılan ihbar sonrası ekipler, tedavi süreci için puhuyu veterinere götürdü.

Resul Kapı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağlık alandaki puhuyu bitkin bir halde bulduğunu ifade etti. Kapı, "Köyde bir hafta baktım. Şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Alıp gerekli tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını söylediler," dedi.

Yaralı puhuyu genellikle et ile beslediğini dile getiren Kapı, "Yaklaşık bir haftadır benimle. Adını 'Boncuk' koydum. Çok da alıştık ama doğaya, yuvasına dönmesi lazım. İnşallah tekrar köyümüzde sağlıklı bir şekilde görürüz," şeklinde konuştu.

Bayburt'ta bir kişinin dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhu, tedavi altına alındı.

Bayburt'ta bir kişinin dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhu, tedavi altına alındı.

Bayburt'ta bir kişinin dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhu, tedavi altına alındı.

Bayburt'ta bir kişinin dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhu, tedavi altına alındı.

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