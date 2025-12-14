Bayburt ve Gümüşhane'ye Tarım Yatırımı: Yelpınar Göleti ve Ünlüpınar Barajı

Bayburt ve Gümüşhane'ye yeni tarım yatırımları duyuruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt ve Gümüşhane illerine yönelik önemli sulama yatırımlarının hayata geçirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada projelerin yöre tarımına ve ülke ekonomisine belirgin katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bayburt’a müjde

Bakan Yumaklı, Bayburt için şunları paylaştı:

"Bayburt’a müjde. Yelpınar Göleti’nde su tutuldu. 377 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olurken, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

Bir müjdemiz de Gümüşhane’ye

Gümüşhane'ye ilişkin açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ünlüpınar Barajı’nda su tutuldu. 373 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Baraj, 10 bin 930 dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuştururken, ekonomimize yıllık 93 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."

Her iki proje de bölge tarımının canlandırılması ve sulama altyapısının modernizasyonu hedeflerine hizmet edecek şekilde planlandı.

