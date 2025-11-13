Bayburtlu Kamyon Şoförü Yıldıray Ata, Anne ve 7 Yavru Köpeği Tencereyle Besledi

Bayburtlu kamyon şoförü Yıldıray Ata, Değirmencik köyü yakınlarında bulduğu anne ve 7 yavru köpeği evinden getirdiği tencere dolusu yemekle besledi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:49
Sokak hayvanlarına yol boyunca destek

Bayburt’ta kamyon şoförlüğü yapan Yıldıray Ata, mola verdiği her güzergâhta sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor.

Her gittiği yere sokak hayvanları için yem ve yiyecek taşıyan Ata, Değirmencik köyü yakınlarında 7 yavru ve anne köpeği fark etti. Aracını park eden Ata, evinde hazırladığı tencere dolusu yemek ile anne ve yavru köpeklerin karnını doyurdu.

Yüksek bir duvarın üzerinden hayvanlara seslenen Ata’nın çağrısına koşarak gelen sokak köpekleri, tenceredeki yemeği yere dökmesiyle birlikte yemeye başladı. Yavrular yemeği yerken anne köpeğin uzaktan onları izlemesi dikkat çekti.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için fırsat buldukça yiyecek dağıtmaya devam eden Ata’nın anlamlı davranışı yürekleri ısıttı.

