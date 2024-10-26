Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayisinde Türkiye'nin Gelişimini Değerlendirdi

Selçuk Bayraktar'ın Değerlendirmeleri

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO 2024 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki evrimine dikkat çekerek, "Bundan 20 sene öncesine döndüğümüzde, ülkemiz büyük oranda tedarikçi konumundaydı. Ancak şu anda dünyaya damgasını vuracak eserler üretmeye başladık," ifadelerini kullandı.

Gelişen Savunma Sanayimiz

Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası arenada elde ettiği başarıların altını çizerken, "İnşallah bu başarılarımız artarak devam edecek. Biz, kendi teknolojimizi ve yeteneklerimizi geliştirerek, global ölçekte söz sahibi olmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Bu toplantı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve çeşitli bakanlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenmektedir, bu da etkinliğin önemini ve ciddiyetini artırmaktadır.