Baykar, İhracatta Zirveye Tırmanmaya Devam Ediyor

Baykar İhracatta Öne Çıkmayı Sürdürüyor

Baykar, Türkiye ihracat tarihinin en dikkat çekici başarılarına imza atarak, savunma ve havacılık sektörünü üst üste iki yıl ilk 10'a taşıyan ilk şirket olma unvanını elde etti. Son 4 yıldır bu sektörün ihracat lideri olarak dikkat çeken Baykar, 2023'te sağladığı başarıyı tekrar ederek 2024'te de Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firmadan biri olmayı başardı.

Baykar'ın İhracat Başarısı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren firma, ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Geçen yıl kazandığı unvanını koruyarak 2024 yılında da Türkiye'nin en fazla mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başaran Baykar, bu başarı ile savunma ve havacılık sektörünü tarih boyunca ilk kez üst üste iki yıl ilk 10'a taşıyan önde gelen firma oldu.

Ödül Töreni ve Başarılar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listede, Baykar, Türkiye'deki en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri olarak yer aldı. Bu başarıyı kutlamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aldı.

1,8 Milyar Dolarlık İhracat

Baykar, 2024 yılında toplamda 1,8 milyar dolarlık bir ihracatyüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında TİM verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan firma, bu başarısını 2024 yılında da devam ettirdi.

Küresel Liderlik

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2024'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şu ana kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada), törene katılarak ödülünü aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda) ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe de (solda) törene katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada), törene katılarak ödülünü aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda) ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe de (solda) törene katıldı.