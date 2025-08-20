Baykar'ın SİHA İhracatı Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı Vergi Zirvesine Taşıdı

Baykar'ın SİHA ihracatı vergi liderliğini beraberinde getirdi

Savunma ve havacılık sektöründe dört yıldır ihracat lideri olan Baykar'ın milli SİHA başarısı, şirket yöneticilerini vergi sıralamasında zirveye taşıdı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, 2024 vergilendirme döneminde en çok gelir vergisi beyan edenler listesinde ilk iki sırayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.

2021-2024: Vergide katlanarak artan tutarlar

Selçuk Bayraktar 2021'de 153 milyon lira, 2022'de 564 milyon lira, 2023'te 1 milyar 952 milyon 680 bin lira ve 2024'te 2 milyar 767 milyon 587 bin lira gelir vergisi ödedi.

Haluk Bayraktar ise 2021'de 143 milyon lira, 2022'de 319 milyon lira, 2023'te 1 milyar 683 milyon 198 bin lira ve 2024'te 2 milyar 528 milyon 619 bin lira tutarında gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin 2024 yılına ait toplam yıllık gelir vergisi 5 milyar 296 milyon 206 bin lira olarak kaydedildi.

2021'den bu yana ödenen vergi miktarında yaklaşık 18 katlık bir artış yaşandı ve bu artışta Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu. Bayraktar kardeşlerin 2024'te ödediği vergi, şirketin 2023 yılındaki kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve kar dağıtımı nedeniyle oluştu.

Özkaynakla büyüme ve AR-GE modeli

Baykar, kuruluşundan bu yana projelerini tamamen öz kaynaklarla sürdürdüğünü, devletten nakit teşvik veya hibe almadığını ve banka kredisi kullanmadan AR-GE ile üretim faaliyetlerini finanse ettiğini belirtiyor. Şirket, AR-GE çalışmalarını devletten sipariş garantisi ya da geliştirme desteği almadan yürütüyor; bu modelin dünya savunma sanayinde örneğinin bulunmadığı vurgulanıyor.

2003'te başlayan AR-GE çalışmaları sonucunda geçen 22 yılda Baykar, gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. Şirketin gelecek vizyonu, uzay projeleri dahil yüksek teknolojinin yeni alanlarına yatırım yapma üzerine kuruluyor.

İhracatta liderlik: Paylar ve anlaşmalar

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumundaki Baykar, savunma ve havacılık sektöründe son dört yılda Türkiye'nin en çok ihracat yapan firması olarak öne çıktı. Baykar, Bayraktar TB2 için 35 ülke ile, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Baykar'ın yıllara göre ihracat rakamları şöyle: 2021'de 664 milyon dolar, 2022'de 1,2 milyar dolar, 2023'te 1,8 milyar dolar ve 2024'te gelirlerinin %90'ını ihracattan sağlayarak 1,8 milyar dolar yurt dışı satışı gerçekleştirdi.

Şirket, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü aldı. Baykar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024'te sektörde ihracat lideri oldu.

2023'te savunma sanayi ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024'te sektör ihracatının dörtte birini tek başına sağlayarak Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

İstihdam

Baykar, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde yaklaşık 7 bin 500 personel istihdam ediyor.