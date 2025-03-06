Baykar ve Leonardo'dan İnsansız Teknolojilerde Gelişmiş Ortaklık Anlaşması

Baykar ve Leonardo'dan Büyük Ortaklık Anlaşması

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde önemli bir ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşma, Leonardo'nun Roma'daki genel merkezinde, Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalandı.

İki Şirketin İşbirliği

Cingolani, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ancak işbirliğinin daha derinleşeceğini belirtirken, bu mutabakatın son 5 ayda yürütülen yoğun çalışmaların bir ürünü olduğunu ifade etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Üretim ve Pazar Beklentileri

İki şirketin, Türkiye ve İtalya'da üretim yapacağı duyuruldu. Baykar ve Leonardo, Avrupa'da insansız hava araçları pazarının önümüzdeki 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.

Avrupa'da Teknoloji Açığı

Cingolani, Avrupa'da bir teknoloji açığı bulunduğunu belirtirken, küresel güvenliği sağlamanın önemine vurgu yaptı. Bu işbirliği ile Baykar ve Leonardo'nun sahip olduğu teknolojilerin birlikte kullanılması, hem İtalya'nın hem de Avrupa'nın savunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Baykar'ın İnovatif Ürün Portföyü

Cingolani, Baykar'ın insansız hava araçlarının üretim sürecinde gösterdiği mükemmeliyetin altını çizerek, "Baykar'ın portföyü, küçük dronlardan tonlarca yük taşıyabilen makinelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor." dedi.

Gelecek Vizyonu

Selçuk Bayraktar, Baykar’ın insansız hava sistemleri pazarında lider konumda olduğunu belirterek, işbirlikleriyle ge未来ceğin hava üstünlüğünü inşa edebileceklerini vurguladı. Ayrıca, Leonardo ile geliştirilmesi planlanan insansız hava araçlarının potansiyelinin büyük olduğunu dile getirdi.

Yeni Savaş Uçakları ve İş Potansiyeli

Cingolani, insansız savaş uçaklarının geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, bu araçların geliştirileceğini ifade etti. İki şirketin bir araya gelmesinin, gelecekteki savunma sistemlerine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Ukrayna ile İlişkiler

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın Ukrayna'da önemli bir işbirliği yaptığını ve bu ülkede kullanılan Bayraktar SİHA'larının etkinliğini vurguladı. Ukrayna'nın sahadaki deneyimlerinin, ürüne yapıcı geri bildirimler sağladığını belirtti.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Leonardo ve Baykar, ortaklık çerçevesinde işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam ediyorlar. Cingolani, Avrupa'nın savunma sanayiinde daha sağlam bir ortaklık oluşturmanın önemine dikkat çekerken, iki şirketin birleşiminin Avrupa güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.