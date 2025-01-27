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Baykar ve Piaggio Aerospace Arasında İş Komplekslerinin Devri İçin Ön Sözleşme İmzalandı

Baykar, Piaggio Aerospace'in iş komplekslerinin devri için ön sözleşme imzaladı. anlaşma, İtalya'nın onayıyla tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:40
Baykar ve Piaggio Aerospace Arasında İş Komplekslerinin Devri İçin Ön Sözleşme İmzalandı

Baykar ve Piaggio Aerospace'den Tarihi Anlaşma

Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandı. Bu anlaşma, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı tarafından geçen ay onaylanan satış sürecinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Çekişmeli İhale Süreci

Baykar, yapılan ihaleyi farklı ülkelerden gelen teklifleri geride bırakarak kazanmıştır. İlgili anlaşma, piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation adlı kuruluşların iş komplekslerinin, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda lider konumdaki Baykar’a devri için tasarlanmıştır.

Süreç ve Beklentiler

Piaggio Aerospace'den yapılan resmi açıklamada, İtalyan İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının bu işlemi 27 Aralık 2024 tarihinde onayladığı bildirildi. Anlaşma, iki şirketin üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmıştır. Devrin tamamlanabilmesi için İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığı dahil olmak üzere çeşitli koşulların sağlanmasının ardından bahar aylarında sonuçlanması beklenmektedir.

Gelecek Planları

Ayrıca, Baykar'ın iş komplekslerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik planlarını sunacağı, sendika temsilcilerinin katılımıyla bir istişare toplantısının gelecek haftalarda düzenlenmesi planlanmaktadır.

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