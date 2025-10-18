Bayraktar Gabar'da: Nadir Toprak Elementleri Enerji Bağımsızlığında Oyun Değiştirici

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da yaptığı açıklamada nadir toprak elementlerinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından 'oyun değiştirici' olduğunu belirtti. Bayraktar, rezervi bulan, pilot tesisini kuran ve şimdi endüstriyel tesisi kuracak ekibin de kendileri olduğunu ifade etti.

Gabar'daki etkinlik ve gençlerle buluşma

Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto işbirliğinde düzenlenen 'Roketlerin Sesi Yerine Raketlerin Sesi Yükseliyor, Raketin Ustaları Şırnak'ta Doğuyor Projesi' etkinliğine katıldı. Etkinlikte 100 ilkokul öğrencisiyle bir araya gelen Bakan, bazı öğrencilerle tenis de oynadı.

Yerinde inceleme ve bölgeye dair değerlendirme

Etkinlik sonrası Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusu önünde konuşan Bayraktar, faaliyetleri yerinde görmek için Gabar'da olduklarını ve halkın kesintisiz enerjiye ulaşması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Bölgedeki çalışmaların merkezinde insan ve özellikle kadınların bulunduğunu vurguladı.

Petrol üretimi, istihdam ve bölgesel dönüşüm

Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin kararlılıkla devam ettiğini, günde yaklaşık 80 bin varil üretim yapıldığını aktardı. 'Bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde bir petrol üretmiş olduk' diyen Bayraktar, yeni keşiflerle bu rakamı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Şırnak'ta yürütülen çalışmaların yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağladığını, bu kişilerin büyük çoğunluğunun Şırnaklı gençler olduğunu söyledi.

Nadir toprak elementleri ve muhalefet eleştirisi

Bayraktar, nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmaların pilot ve endüstriyel aşamalarını yürüteceklerinin altını çizdi. Aynı zamanda CHP'nin çalışmaların geciktiğine dair eleştirilerine karşılık, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin pilot tesis kurulumuna ilişkin mahkeme başvurusuna işaret ederek bu belgeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Kadın mühendisler ve 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Bayraktar, projede görev alan çok sayıda kadın çalışandan bahsederek Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın mühendislerin bu projeyi yerinde görmeye geldiğini söyledi. Bölgenin son dört yıldaki petrol keşifleri ve üretimiyle, 'Terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunu gösteren bir örnek ortaya koyduğunu' ifade etti.

AK Parti Kadın Kolları'ndan güçlü mesaj

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Gabar'daki programı tarihi ve anlamlı bulduğunu belirtti. Ercan, 73 kadın mühendisle dağların artık umudun ve yeniden doğuşun sembolü olduğunu söyledi. Şehit Esma Çevik-1 Arama Kuyusu'ndaki keşifte kadın mühendislerin emeğinin büyük olduğunu ve söz konusu rezervin teknik bilgi, donanım ve cesaretle şekillendiğini vurguladı. Ercan, 'Terörsüz Türkiye kadınla mümkündür' mesajını paylaştı.

Katılımcılar

Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan katıldı.

