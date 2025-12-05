Bayraktar Mirziyoyev ile Görüştü: Türkiye-Özbekistan Enerji İşbirliği Derinleşiyor

Bakan Bayraktar Taşkent'te Mirziyoyev tarafından kabul edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı" kapsamında gittiği Özbekistan'da başkent Taşkent'teki temaslarına başladı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Program ve açılış törenleri

Bakan Bayraktar, Özbekistan'ın enerji alanında hayata geçirdiği büyük projelerin açılış ve inşaat başlatma törenlerine katıldı. Programda yaptığı konuşmaya Özbekçe selamlamayla başlayan Bayraktar, toplantıda Özbekistan'ın yeni enerji projelerinin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantıda piyasa reformları ve uygulamaların yabancı yatırımcılar için Özbekistan'ı cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çeken Bayraktar, enerji ve madencilik alanındaki potansiyelin ülke büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin enerji perspektifi

Bayraktar, Türkiye'nin artan enerji talebini karşılarken ithalata bağımlılığı azaltma çabalarını aktardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine yönelik stratejiler geliştirdiklerini söyledi. Yenilenebilir enerjiden nükleere, enerji altyapısından petrol ve doğal gaz üretimine kadar çeşitli başlıklarda Türkiye'nin perspektifini paylaştı.

"Yatırımları destekliyoruz"

Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığa değinen Bayraktar, "Ortak projelerle sadece ekonomik bağları güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel enerji güvenliğini de artırıyoruz" dedi. Türkiye'nin Özbekistan'daki özel sektör yatırımlarını desteklediğini belirten Bayraktar, özellikle enerji verimliliği, şebeke altyapısı, piyasa serbestleşmesi ve madencilik alanlarında aktif bilgi paylaşımı yürütüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, madenciliğin enerji geçişi için kritik önemde olduğunu ve bu alandaki ilerlemeden memnuniyet duyduklarını ekledi.

Mirziyoyev ile görüşme ve iki ülke ilişkileri

Taşkent programı kapsamında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilen Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada Mirziyoyev'in siyasi iradesiyle hayata geçen reformlar ve yatırımlara tanık olduğunu söyledi. Bayraktar, Türkiye'de 23 yıl önce enerji sektöründe yapılan reformlarla elektrik sektörüne yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım çekildiğini hatırlatarak, benzer süreçlerin Özbekistan'da da yaşandığını belirtti.

Türk şirketlerinin Özbekistan enerji sektörüne önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Elektrik üretiminden dağıtımına, yenilenebilir enerji ve doğal gaz projelerinde Türk şirketleri burada çok önemli işlere imza atıyorlar" dedi.

Bayraktar, görüşmede hem Türkiye'nin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirterek, "Özbekistan'la ilişkilerimiz çok üst düzeyde" ifadesini kullandı. Kapsamlı stratejik ortaklığın mutabakatların ötesine geçerek somut projelere dönüştüğünü söyleyen Bayraktar, enerji ve madencilik alanında önemli fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede madenciliğin de gündeme geldiğini aktaran Bayraktar, iki ülke arasındaki 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin yürütülecek çalışmalarla çok daha ileriye taşınacağını belirtti ve Özbekistan'ın kalkınma sürecinde Türkiye'nin önemli bir partner olmaya devam edeceğini ifade etti.

