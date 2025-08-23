Bayraktar TB2T-AI SİHA İrtifa Rekoru: 40 bin 23 feet

Baykar'ın açıklamasına göre, yeni nesil yapay zeka destekli Bayraktar TB2T-AI SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 40 bin 23 feet yüksekliğe çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı. Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan duyuruda milli platformun performansına vurgu yapıldı.

Performans ve hız

Yeni TB2T-AI, gelişmiş turbo motor gücü ve yapay zeka entegrasyonu sayesinde mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip. Milli SİHA'nın azami hızı 160 knot (300 km/s) üzeri olarak bildirildi ve hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir unsur olduğu belirtildi.

Taşıma kapasitesi ve görev süresi

Bayraktar TB2T-AI, artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev icra etmek üzere tasarlandı. Bu geliştirmeler, platformun operasyonel esnekliğini ve görev çeşitliliğini artırıyor.

Otonom yetenekler ve yapay zeka

Milli SİHA bünyesine entegre edilen yeni nesil 3 yapay zeka bilgisayarı ile hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Sistemler, görsel navigasyon ile araziyi tanıma, hedef analizi ve teşhisi, görsel pist tanıma ile otonom iniş-kalkış ve dinamik rota planlaması gibi işlevleri destekliyor.

Elektronik harp ortamı ve güvenlik

Yeni nesil TB2T-AI, en zorlu elektronik harp ortamlarında dahi arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyetine sahip. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik ve güvenli üsse geri dönüş yapabilme özelliği, bu yeni irtifa seviyesinde operasyonel güvenliği artırıyor.

Bayraktar TB2T-AI'nin kaydettiği bu irtifa başarısı, milli SİHA programının yetenek setini genişleten önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.