DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.793,63 0,14%

Bayraktar TB2T-AI SİHA İrtifa Rekoru: 40 bin 23 feet

Yapay zeka destekli Bayraktar TB2T-AI, Yüksek İrtifa Testi'nde 40 bin 23 feet'e çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:42
Bayraktar TB2T-AI SİHA İrtifa Rekoru: 40 bin 23 feet

Bayraktar TB2T-AI SİHA İrtifa Rekoru: 40 bin 23 feet

Baykar'ın açıklamasına göre, yeni nesil yapay zeka destekli Bayraktar TB2T-AI SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 40 bin 23 feet yüksekliğe çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı. Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan duyuruda milli platformun performansına vurgu yapıldı.

Performans ve hız

Yeni TB2T-AI, gelişmiş turbo motor gücü ve yapay zeka entegrasyonu sayesinde mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip. Milli SİHA'nın azami hızı 160 knot (300 km/s) üzeri olarak bildirildi ve hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir unsur olduğu belirtildi.

Taşıma kapasitesi ve görev süresi

Bayraktar TB2T-AI, artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev icra etmek üzere tasarlandı. Bu geliştirmeler, platformun operasyonel esnekliğini ve görev çeşitliliğini artırıyor.

Otonom yetenekler ve yapay zeka

Milli SİHA bünyesine entegre edilen yeni nesil 3 yapay zeka bilgisayarı ile hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Sistemler, görsel navigasyon ile araziyi tanıma, hedef analizi ve teşhisi, görsel pist tanıma ile otonom iniş-kalkış ve dinamik rota planlaması gibi işlevleri destekliyor.

Elektronik harp ortamı ve güvenlik

Yeni nesil TB2T-AI, en zorlu elektronik harp ortamlarında dahi arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyetine sahip. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik ve güvenli üsse geri dönüş yapabilme özelliği, bu yeni irtifa seviyesinde operasyonel güvenliği artırıyor.

Bayraktar TB2T-AI'nin kaydettiği bu irtifa başarısı, milli SİHA programının yetenek setini genişleten önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Duran'dan İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni Daveti
4
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı
5
Yerlikaya: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanı Hatırlatıyor'
6
Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil
7
Gündem Özeti — 24 Ağustos 2025: Gazze'de Yeni Plan ve Spor Programı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı